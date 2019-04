Governo nomeia líderes universitários para liderar a Fundação para a Ciência e Tecnologia

A vice-presidência fica a cargo do atual diretor da ISCTE Business School, José Paulo Esperança. Correio da Manhã

O Conselho de Ministros nomeou esta quinta-feira, dia 4 de abril, o novo conselho diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), face ao término do mandato do conselho anterior. Helena Pereira foi escolhida para presidente e deixa a vice-presidência a cargo do atual diretor da ISCTE Business School, José Paulo Esperança.



Helena Nunes Pereira sobe do cargo de vice-presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia para a presidência da mesma entidade. Antes, entre os vários cargos académicos, destaca-se o de reitora (2011) e vice-reitora (2007-2011) da Universidade Técnica de Lisboa.



Desta feita, o cargo de vice-presidente foi atribuído a José Paulo Esperança, diretor da ISCTE Business School desde 2015 e professor catedrático de finanças. Esperança tem ainda no currículo a fundação e presidência do Audax, um centro de apoio ao empreendedorismo e às empresas familiares e da aceleradora de start-ups tecnológicas Building Global Innovators (BGI).



Já nos cargos de vogais assumem funções Nuno Rodrigues, Diretor da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave entre 2011 e 2017, e Maria Emília Pereira de Moura, que transita da posição de chefe de gabinete do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, funções que detém desde novembro de 2016.



O ministro responsável pela tutela da Fundação, Manuel Heitor, congratula a direção cessante, liderada por Paulo Ferrão, "pelo trabalho desenvolvido e esforço de missão publica, que contribuiu para reafirmar a FCT enquanto organismo central no sistema científico e tecnológico nacional", lê-se no comunicado dirigido à imprensa.

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) é a agência pública nacional de apoio à investigação em ciência, tecnologia e inovação, em todas as áreas do conhecimento. É tutelada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do qual Manuel Heitor é o ministro responsável.