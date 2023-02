Marcelo e Governo português expressam solidariedade à Turquia após terramoto

Leia Também Terramoto de 7,2 de intensidade abala o Haiti e provoca pelo menos 29 mortes

Na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa lamentou as vítimas do terramoto desta manhã, tendo enviado uma mensagem solidária ao Presidente Erdogan da Turquia."De acordo com as informações disponíveis, neste momento, não parece haver vítimas portuguesas nem na Turquia, nem na Síria", lê-se na breve nota O primeiro-ministro, António Costa, também manifestou consternação pelas vítimas e todos os afetados pelo terramoto que assolou a Turquia e a Síria e salientou que Portugal está solidário e disponível para ajudar, em coordenação com os seus parceiros."Foi com consternação que tomei conhecimento do terramoto que assolou a Turquia e a Síria. Os meus pensamentos estão com as famílias das vítimas e com todos os afetados pelo desastre", escreveu o líder do executivo português na sua conta na rede social Twitter.Na sua mensagem, o primeiro-ministro salientou depois que "Portugal está solidário e disponível para ajudar, em coordenação com os nossos parceiros".Também através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Governo português expressou a sua total solidariedade ao Governo e ao povo turco, lamentando os efeitos do sismo na Turquia que vitimou também centenas de pessoas na Síria."Estamos chocados com as notícias que chegaram da Turquia esta manhã sobre o terrível terramoto. O Governo Português manifesta a sua total solidariedade com o povo e o Governo da Turquia", publicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social Twitter.Igualmente no Twitter, o presidente da Assembleia da República manifestou "toda a solidariedade" com os povos da Turquia e da Síria após o terramoto que atingiu estes países.Um tremor de terra, com uma magnitude de 7,8 na escala de Richter atingiu esta segunda-feira a zona de fronteira entre a Turquia e a Síria. O abalo ocorreu às 04:17 (01:17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), minutos após o primeiro sismo, outro abalo de 6,7 graus na escala de Richter foi registado a 9,9 quilómetros de profundidade. Os abalos foram sentidos também no Líbano e no Chipre, segundo correspondentes da agência France-Presse.Notícia atualizada às 11:21