Terramoto de 7,2 de intensidade abala o Haiti e provoca pelo menos 29 mortes

Um terramoto de magnitude de 7,2 abalou este sábado o Haiti, deixando um rasto de destruição e pelo menos 29 mortes, de acordo com as autoridades locais. O sismo ocorreu pelas oito e meia da manhã, hora local - cerca da uma e meia da tarde em Portugal - e foi mais forte do que aquele que atingiu aquela região do Caribe em 2010.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, citado pelo New York Times, o epicentro do sismo ocorreu a poucos quilómetros da cidade e Petit Trou de Nippes, na zona oeste do país, a cerca de 130 quilómetros da capital, Port-au-Prince. O sismo foi sentido na Jamaica, que fica a mais de 300 quilómetros de distância.

Na sequência do sismo, foi lançado um alerta de tsunami.

A extensão dos estragos e o número de vítimas não é ainda conhecido. Há dez anos, o terramoto que então ocorreu provocou a morte a mais de 220 mil pessoas e destruiu ima parte significativa da capital.



Em 2016, o país foi atingido por um violento furacão, que provocou mais de 820 mortes.

O Haiti atravessa uma situação financeira difícil, a que se junta uma crise política, desde que o presidente, Jovenel Moise, foi assassinado, a 7 de julho último.



(Notícia atualizada às 18:30 com número provisório de vítimas)