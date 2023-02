Erdogan decreta estado de emergência. ONU acredita que mortos podem chegar a 20 mil

Leia Também Equipa portuguesa a caminho da Turquia para apoiar buscas e salvamento

Leia Também Marcelo e Governo português expressam solidariedade à Turquia após terramoto

Adelheid Marschang, oficial de emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS), estima que 23 milhões de pessoas, incluindo 1,4 milhões de crianças sejam afetadas pelo terramoto.Entretanto, a União Europeia anunciou que mobilizou mais de 30 equipas médicas e de resgate para a Turquia. O apoio está a ser dado por 19 estados-membros, a que se somam o Montenegro e a Albânia. No total, esta mobilização vai colocar mais de 1.200 oficiais da UE no terreno."Para termos a certeza que as equipas conseguem trabalhar de forma eficiente no terreno é absolutamente indispensável que tenhamos a autorização e o apoio das autoridades no terreno", disse o porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer.Também o Reino Unido anunciou que vai enviar uma equipa de resgate de 76 membros para auxiliar na procura por sobreviventes.De Portugal, parte na quarta-feira, dia 8, uma equipa de 53 elementos para apoiar os esforços de buscas e salvamento. "Nas próximas horas, uma equipa de 53 elementos da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, por elementos da UEPS (Unidade de Emergência de Proteção e Socorro) da Guarda Nacional Republicana e também por elementos da emergência médica, sairá do nosso país para se juntar aos esforços europeus de cariz humanitário de proteção civil e, muito particularmente no caso do apoio português, no âmbito da busca e do salvamento", disse hoje o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, à margem de um encontro com autarcas da região Centro em Coimbra.