Pedro Dominguinhos alerta que este ano será "um ano muito exigente" na execução do PRR

O presidente da comissão de acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Pedro Dominguinhos, alertou esta quarta-feira que 2023 será "um ano muito exigente" na execução do PRR."Face ao trabalho que está a ser desenvolvido, o ano de 2023 vai ser um ano muito exigente. Tem um número significativo de metas e marcos relacionados, sobretudo, com assinaturas de contratos que são particularmente exigentes", referiu Pedro Dominguinhos, na apresentação do relatório anual de execução do PRR , que teve lugar na Culturgest.O presidente da comissão de acompanhamento do PRR explicou que a assinatura de contratos implica que "todo o procedimento concursal" esteja lançado e que sejam avaliadas as candidaturas, o que considera que é "muito exigente" e obriga a um "grande espírito de colaboração entre os diferentes organismos da Administração Pública". "Se nos atrasarmos na avaliação de candidaturas, estamos a deslizar processos", sublinhou.Ainda assim, reconheceu que há "um conjunto de vicissitudes que não se conseguem controlar", como é o caso da litigância nos tribunais entre candidatos.Para acelerar a execução do PRR, a comissão de acompanhamento considera "imprescindível" que se acelerem os processos de decisão das candidaturas aos vários concursos, bem como a aprovação das autorizações e alterações legislativas que assegurem uma "melhor execução" do plano. Sugere ainda que um aumento do valor de adiantamentos aos beneficiários finais, que é, em média, de 13% atualmente, mas que, em alguns casos, situa-se nos 10%.Sobre a reprogramação em curso e que se prevê que possa estar concluída até abril , recordou que o Governo já admitiu que "é natural que algumas metas e valores de financiamento sejam revistos, atendendo à evolução dos preços, à situação macroeconómica e ao estado de desenvolvimento dos projetos que estão no terreno", em especial os investimentos que envolvem obras de construção."No relatório, recomendamos que, em alguns casos, se olhe para as metas intermédias e se recalendarize", disse, sublinhando que essa recalendarização envolve "poder deslizar um ou dois trimestres a execução" desses investimentos.