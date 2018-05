Governo propõe alargar período de experiência de jovens e desempregados

Depois de ter apresentado, há cerca de dois meses, um documento de propostas de alteração ao Código do Trabalho essencialmente valorizadas pelos sindicatos e pela esquerda, o Governo faz agora algumas cedências aos patrões. No documento apresentado aos parceiros sociais é proposto o alargamento para 180 dias do período de experiência dos contratos sem termo celebrados com trabalhador à procura de primeiro emprego ou desempregados de longa duração (há mais de um ano).





Ou seja, se por um lado se reduz a duração e as justificações para a utilização dos contratos a prazo (mantendo-se a intenção de reduzir a duração do contrato a termo de três para dois anos) por outro alarga-se o período em que uma empresa pode dispensar o trabalhador sem direito a qualquer compensação quando o contratou para o quadro, sempre que em causa esteja uma pessoa com o perfil acima definido.



Paralelamente, o Governo mantém a intenção de acabar com a possibilidade de as empresas contratarem a prazo, sem mais justificações, os mesmos jovens à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração (excepto quando estejam no desemprego há pelo menos dois anos). Contudo, será sempre possível contratar estes grupos a prazo com base numa das várias justificações que se mantêm na lei.





A sugestão tinha sido genericamente deixada pela Confederação do Comércio e Serviços (CCP) e é interessante porque já em 2008 Vieira da Silva, então ministro do Trabalho do Governo de Sócrates, tentou alargar o período de experiência de forma mais abrangente, intenção que foi chumbada pelo Constitucional.