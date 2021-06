Governo protege mais as contas e fica perto da dívida de Espanha

De entre as sete economias da União Europeia (UE) mais dependentes do setor do turismo, Portugal deverá ser o país cuja dívida pública sai menos prejudicada da pandemia de covid-19. Apesar de em 2020 a Croácia se destacar por ter sido o Estado-membro deste grupo que menos agravou o endividamento público, Portugal deverá ser mais rápido a corrigir o desequilíbrio gerado pelo novo coronavírus.





