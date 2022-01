Governo vai extinguir Fundação Berardo: “Não posso comentar nada, thank you”

O procedimento administrativo com vista à extinção da polémica Fundação José Berardo "foi iniciado oficiosamente a 5 de janeiro de 2022", garantiu ao Observador o Ministério da Presidência do Conselho de Ministros.

A decisão do Governo foi tomada depois de a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) ter concluído que a entidade promovia atividades fora do seu âmbito de atuação legal, revela o mesmo jornal, que diz saber que os bancos credores - a Caixa Geral de depósitos, o BCP e o Novo Banco, já foram notificados da intenção governamental.

Leia Também Juiz Carlos Alexandre aceita forma de pagamento da caução de Joe Berardo

A auditoria da IGF seguiu-se a uma decisão do tribunal da Madeira que sinalizou investimentos "de risco" da Fundação Berardo associados à compra de ações, que levou à contração de avultados créditos junto da banca, com o banco público a ter como um dos seus maiores devedores precisamente Joe Berardo, o presidente honorário vitalício da fundação, assim como presidente do conselho de administração e do conselho de curadores da instituição.

"Não posso comentar nada, thank you", respondeu Joe Berardo ao Observador.

Segundo o mesmo jornal, esta será a primeira fundação privada a ser extinguida pelo Governo.





"Já outras fundações cessaram atividades e tiveram ordem de encerramento, mas nenhuma pelas razões mencionadas no relatório da IGF nem por iniciativa da Secretaria-geral da Presidência de Conselho de Ministros, a entidade competente para o efeito", explica o Observador, adiantando que "o próprio Governo admite não ter conhecimento de nenhum outro caso de extinção por iniciativa da entidade competente para o reconhecimento".