Berardo a braços com mais um processo. É do BCP e envolve 2,17 milhões

A Metalgest, uma empresa pertencente a Joe Berardo, é visada numa ação judicial interposta pelo BCP e que tem o valor de 2,17 milhões de euros, de acordo com a informação disponível no portal Citius.

A ação, segundo avança o Eco, deu entrada esta segunda-feira no tribunal da Comarca da Madeira, no Funchal. Será a primeira contra o universo empresarial detido por Joe Berardo desde que este foi detido, no início deste mês, tendo saído em liberdade mediante o pagamento de uma caução de cinco milhões.

O BCP já reclama a Berardo mais de mil milhões de euros em dívidas que estão em incumprimento. Já a Metalgest é igualmente visada noutro processo, este interposto pelo Novo Banco, que avançou com uma execução de 3,5 milhões. Além disso, em conjunto, a Metalgest, a Moagens Associadas, a Fundação José Berardo e o próprio empresário são executados num outro processo em que Caixa, BCP e Novo Banco exigem 962 milhões de euros por dívidas em incumprimento.