O primeiro-ministro não precisou até quando é que assim será, uma vez que o estado de emergência é, para já, por quinze dias, podendo ser renovado. Na sua intervenção inicial referiu que a preocupação é manter as medidas por três meses, até junho.



"Este será seguramente um trimestre muito duro para todos. Essencial é podermos assegrar a travessia destes três meses", disse.



O Governo vai renovar automaticamente os subsídios de desemprego e os apoios como complemento solidário para idosos (CSI) e rendimento social de inserção (RSI), segundo anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro.A renovação aplica-se aos apoios já atribuídos.