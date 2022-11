Guterres: Acordos sobre cereais da Ucrânia permitem escoar dez milhões de toneladas

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esta quinta-feira estar "determinado" a alcançar a renovação do acordo de exportações de cereais ucranianos através do Mar Negro, que já atingiu um marco de dez milhões de toneladas métricas transportadas.Numa declaração à imprensa na sede da ONU, em Nova Iorque, Guterres foi questionado sobre o seu grau de otimismo em relação à renovação do acordo, que envolve separadamente a Rússia e a Ucrânia e expira a 19 de novembro, tendo respondido com uma citação de Jean Monnet: "Não estou otimista, não estou pessimista, apenas determinado"."E todos deveríamos estar determinados em fazer o que for necessário para garantir que temos a renovação da iniciativa dos cereais do Mar Negro e, ao mesmo tempo, que resolvemos os problemas que persistem na exportação de alimentos e fertilizantes russos", afirmou.Momentos antes, Guterres havia anunciado que trazia "notícias esperançosas num mundo agitado em turbulência", indicando que, até ao momento, dez milhões de toneladas métricas de cereais foram enviadas pelo corredor do Mar Negro.