Helena Fazenda abandona Segurança Interna em julho

juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

A secretária-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), procuradora-geral adjunta Helena Fazenda, prepara-se para deixar o cargo no próximo dia 1 de julho.A notícia é avançada pelo Diário de Notícias, que relembra que Fazenda foi nomeada, em abril, como

O Conselho Superior de Magistratura (CSM) deliberou que a secretária-geral do SSI se mantivesse à frente deste organismo até ao final da Presidência Portuguesa da União Europeia (PPUE), a 30 de junho.



A exceção que permite a Helena Fazenda dar continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito da PPUE terá sido solicitada pelo primeiro-ministro, António Costa, de acordo com fontes anónimas citadas pelo jornal.