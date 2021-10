IL diz que Marcelo partilha "preocupação" com "pouca estratégia e ambição" do OE2022

O Iniciativa Liberal (IL) referiu esta sexta-feira que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confidenciou que partilha da "preocupação" dos liberais quanto à "pouca estratégia e ambição" da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022) e a prevalência de "aspetos conjunturais"."O senhor Presidente da República partilhou connosco que sente que, há mais tempo, que os temas estruturais e estratégicos do país não estão a ter reflexo pleno nas escolhas orçamentais que são feitas ano após ano", disse o presidente e deputado único do IL, João Cotrim Figueiredo, à saída da reunião com o Presidente da República sobre o OE2022 Essa leitura é também a que o IL faz dos orçamentos que têm sido apresentados pelo Governo liderado por António Costa: "há demasiada negociação dos aspetos conjunturais e pouca estratégia e ambição".João Cotrim Figueiredo, que já tinha anunciado que irá votar contra o OE2022 na generalidade, defendeu que esse foco "excessivo" em questões de conjuntura não deveria marcar um orçamento como o de 2022, que "dispõe como nunca de fundos europeus", da suspensão dos limites da dívida e défice, e de taxas de juro "anormalmente baixas"."Dispondo de tudo isso ainda não consegue pôr o país a crescer porque, ao contrário do que diz o ministro das Finanças, se olharmos para os anos de 2023, 2024 e 2025 o país não vai convergir com os países da Europa e vamos continuar a olhar para as décadas que vão passando como décadas perdidas", referiu.João Cotrim Figueiredo insistiu ainda que o Governo não deve arriscar desperdiçar a "oportunidade" de recuperação económica pós-pandemia com recurso aos fundos europeus, seja por "más políticas públicas ou por um contexto político em que os partidos privilegiem a conjuntura em detrimento da estratégia".