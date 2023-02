IL quer combater prevalência do PS que é nociva para o país

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) defendeu este domingo que Portugal precisa de uma transformação urgente, cabendo ao seu partido combater a prevalência socialista, que vê como nociva para Portugal, depois de vários casos, entre os quais o da TAP."A transformação do país é cada vez mais necessária, como vemos pela sucessão de circunstâncias, o tema da TAP, do parecer da Inspeção-Geral de Finanças, de que se falou ontem [sábado], é mais uma evidência de que o país precisa de uma mudança e que a Iniciativa Liberal tem de combater esta prevalência do Partido Socialista, que é nociva para o país", destacou Rui Rocha.A Iniciativa Liberal (IL) reúne hoje pela 26.ª vez o seu Conselho Nacional, o primeiro depois das eleições internas de janeiro, estando em debate a abertura do processo da revisão estatutária, as eleições regionais da Madeira e a questão dos valores das quotas.À chegada para a reunião, que decorre em Coimbra, Rui Rocha vincou aos jornalistas que a transformação do país é cada vez mais urgente e necessária."Vê-se também na discussão que estamos a ter neste momento, em termos da presença de Lula da Silva na sessão solene de 25 de Abril, numa clara manifestação de desrespeito pelo Parlamento e pelas forças do Parlamento", acrescentou.Aos jornalistas, o líder liberal apontou ainda que o ministro das Finanças, Fernando Medina, "partiu para esta Legislatura já muito fragilizado", quer "por todos os acontecimentos que sucederam na sua gestão do município [de Lisboa]", quer por questões "como a nomeação de Sérgio Figueiredo"."Tudo isto são questões que se vão acumulando e que vão tornando o ministro das Finanças uma pessoa cada vez mais frágil no exercício das suas funções governativas. É essa soma e esse contexto global que nos faz chegar a essa conclusão, de que o ministro das Finanças está muito fragilizado", sustentou.Numa análise mais global, Rui Rocha entende que "este Governo já não devia sequer estar em funções"."E cada dia que está em funções é pior. É um dia pior para os portugueses", referiu.Sobre o Conselho Nacional de hoje, Rui Rocha indicou que "a agenda é desafiante", com temas internos e externos, mas sempre de olhos postos no objetivo de "romper com o bipartidarismo"."Foi a isso que nos propusemos enquanto Comissão Executiva, de alcançarmos, nas próximas Legislativas, se elas acontecerem no prazo previsto, os 15% que consideramos absolutamente fundamentais para transformar o país", frisou.Em relação às eleições regionais da Madeira, reiterou o objetivo da IL de assegurar representação com mais do que um deputado, nomeadamente com um grupo parlamentar."Não temos ainda representação na Madeira e no Parlamento Europeu e este é o primeiro desafio. Queremos claramente uma representação no Parlamento da Madeira, mas como somos ambiciosos, não ficamos por aí e queremos pôr a fasquia mais alta ainda, sendo o nosso desígnio ter mesmo um grupo parlamentar na Madeira", concluiu.