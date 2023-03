Imóveis devolutos do Estado já identificados vão dar lugar a quase 8 mil casas

O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira que os 4.000 imóveis do Estado já identificados vão dar lugar a quase oito mil casas, havendo já obras em curso.





"Procedemos a uma identificação dos milhares de imóveis devolutos do Estado. 4.000 imóveis que podem dar lugar a 7.925 fogos", indicou António Costa no debate sobre política geral no Parlamento, acrescentando que "neste momento há intervenções em curso entre o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IRHU) e os municípios".



A resposta do primeiro-ministro surge em resposta ao deputado do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, que acusou o Governo de ter sido pouco ambicioso no plano "Mais Habitação". "O programa da habitação tem medidas positivas, mas falha em boa parte", começou por referir o líder parlamentar social-democrata, para logo a seguir atirar: "Já abrimos o melão, já o provámos e o melão não é bom", fazendo referência às palavras do Presidente da República que disse ser preciso esperar para abrir o melão e ver se era bom quando questionado sobre o pacote do Executivo para a habitação.



O líder do grupo parlamentar do PSD voltou a inspirar-se nas palavras do Presidente para dizer que se trata de "um programa cartaz". Ao que o primeiro-ministro respondeu com o histórico dos Governos PS desde 2016.





"Não começámos pelo telhado, mas pelas fundações e em 2016 lançámos uma nova geração de políticas de habitação e em 2019 este Parlamento aprovou a primeira lei de bases da habitação", apontou. "Negociamos para que, pela primeira vez, os fundos europeus pudessem financiar habitação e mobilizámos 2.700 milhões de euros do plano de recuperação e resiliência (PRR)", frisou. Medidas que para o PSD nada resolveram.