Incêndios: Só três das 11 áreas protegidas têm videovigilância a funcionar

Arrábida, Sintra ou Serra da Estrela estão entre as zonas ainda sem videovigilância contra incêndios, escreve o Jornal de Notícias na sua edição de hoje. Também as anunciadas multas à SIRESP continuam por aplicar, adianta o Público

Apenas três dos 11 sistemas de detecção e apoio ao combate a incêndios estão operacionais, o que significa que os parques naturais da Arrábida e de Sintra, Cascais e Mafra, a região da serra da Estrela e as três serras de Nogueira, de Bornes e de Figueira, em Trás-os-Montes não terão videovigilância contra os incêndios neste Verão.

Os projectos em causa têm financiamento europeu e já em 2016 o Governo anunciou que pretendia alcançar uma cobertura de 50% do território nacional, com o reforço da rede actual e a instalação de mais dispositivos em dez regiões do país.