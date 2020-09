Indústria agrava queda em julho

O Índice de Volume de Negócios na Indústria diminuiu 11,1% em julho, uma redução acima dos 10,9% correspondentes ao mês anterior, apontam os dados do Instituto Nacional de Estatística.





A Energia deu o contributo mais negativo para a variação do índice total, -4,4 pontos percentuais (p.p.), resultante da diminuição de 21%, escreve o gabinete de estatística nacional. Os Bens Intermédios recuaram 9,6% e os Bens de Investimento e os Bens de Consumo tiveram variações de -11,2% e 5,7%, tendo sido os segundo e terceiro maiores contribuidores para o desempenho do índice.

Fazendo a divisão entre os índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo, estes apresentaram variações de -9,1% e -13,9% no sétimo mês, respetivamente. Já o emprego, as remunerações e as horas trabalhadas também caíram – com reduções homólogas de 2,9%, 0,5% e 9,1% - mas nenhum destes deslizes é maior do que o equivalente do mês anterior.





Construção recupera

O boletim dos Índices de Produção, Emprego e Remunerações na Construção, também publicado esta quinta-feira, 10 de setembro, teve uma diminuição de 5,5% em julho, o que representa uma recuperação de 3 pontos percentuais face ao mês anterior, quando o deslize foi de 8,5%. A contribuir para o desempenho estiveram o segmento da Construção de Edifícios, que diminuiu 4,9% (-8,3% em junho) e o de Engenharia Civil, que recuou 6,4%, (-8,8% no mês anterior).





Os índices de emprego e de remunerações registaram variações homólogas de -0,9% e -2,0%, respetivamente (variações de -1,6% e -2,6% no mês anterior).