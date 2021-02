Construção encolhe 3,5% em 2020

No conjunto do ano 2020, a produção na construção contraiu 3,5%, contrariando a tendência positiva – com um crescimento de 2,7% - do ano anterior.





A mesma inversão foi verificada nos índices de emprego e de remunerações, que registaram diminuições de 0,5% e 1,0%, respetivamente, quando em 2019 mostraram aumentos de 2,2% e 5,5%.





Estes números foram divulgados pelo Instituto Nacional de estatística esta quarta-feira, 10 de fevereiro, através da publicação do boletim Índices de Produção, Emprego e Remunerações na Construção.





O mesmo boletim avança ainda o registo relativo ao mês de dezembro de 2020. Neste mês, o índice de produção na construção diminuiu 2,5%, a maior quebra desde agosto. Ambas as categorias de Construção de Edifícios e Engenharia civil a agravaram as quebras, comparativamente a novembro. A primeira caiu 3,4%, quando no mês anterior a descida foi de 2,9%, e a segunda cedeu 1,1%, face aos mais ligeiros 0,2% de novembro.





No último mês do ano, os índices de emprego e de remunerações registaram variações homólogas de -0,1% e 1,3%, (variações de -0,1% e -2,8%,em Novembro, respetivamente).