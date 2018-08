Inflação em Portugal abranda para 1,2% em Agosto

Os preços abrandaram no mês de Agosto. De acordo com os dados preliminares do INE, a inflação fixou-se nos 1,2%, o que compara com 1,6% em Julho.

Mariline Alves

A taxa de inflação terá abrandado para 1,2% em Agosto, de acordo com a leitura preliminar divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Isto depois de os preços se terem ficado nos 1,6% em Julho. Os dados finais serão publicados no próximo dia 12 de Setembro.

"Tendo por base a informação apurada até à data do presente destaque, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 1,2% em agosto de 2018", refere o instituto nos dados revelados esta sexta-feira, 31 de Agosto.

Já a taxa de inflação subjacente, a chamada inflação "core" (que exclui os preços mais voláteis da energia e produtos alimentares não transformados) situou-se em 0,6%, face aos 1% registados no mês de Julho.

"O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 1,3% (o valor observado em julho foi 2,2%)", refere ainda o INE.

Rendas deverão aumentar 1,15% em 2019

Além da leitura preliminar para a inflação, o INE revelou que as rendas deverão ser actualizadas em 1,15% no próximo ano. Um valor que alinha com o aumento já verificado este ano, que se situou em 1,1%.

A actualização anual das rendas baseia-se na variação dos últimos 12 meses do Índice de Preços do Consumidor, sem habitação, relativo a Agosto. Ao contrário do que antes acontecia, o INE divulga agora uma estimativa rápida, antes de publicar o valor final.