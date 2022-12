Inflação estimada em dezembro em Espanha abranda para 5,8%

Leia Também Inflação em novembro em Espanha modera crescimento para 6,8%

Os preços em Espanha subiram 5,8% em dezembro, comparando com o mesmo mês de 2021, segundo uma estimativa oficial divulgada esta sexta-feira que, a confirmar-se, revela o quinto mês consecutivo da moderação da inflação no país.A taxa de inflação (subida dos preços comparando com o mesmo mês do ano anterior) foi 10,5% em agosto, 8,9% em setembro, 7,3% em outubro e 6,8% em novembro em Espanha, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.Na estimativa publicada esta sexta-feira para dezembro, o INE diz que "esta evolução se deve ao facto de os preços da eletricidade subirem menos do que em dezembro de 2021 e os preços dos combustíveis registarem uma redução maior do que no ano passado".Por sua vez, os principais fatores que menos contribuíram para este abrandamento foram o aumento dos preços do tabaco e dos alimentos transformados e a menor redução dos preços do vestuário e calçado -- que baixaram menos do que em dezembro de 2021.Nos meses anteriores, o INE revelou que, no sentido contrário, o que mais influenciou o aumento dos preços foi a alimentação, que tem registado as maiores subidas desde a década de 1990.Sem os preços dos alimentos não elaborados e da energia (inflação subjacente), a variação dos preços em dezembro em Espanha foi 6,9%, mais seis décimas do que em novembro, segundo a mesma estimativa.Os valores definitivos relativos ao mês de dezembro deverão ser publicados no próximo mês, segundo o INE.