Inflação homóloga na OCDE sobe para 6,4% em agosto

A inflação homóloga na OCDE subiu para 6,4% em agosto, contra 5,9% em julho, foi anunciado esta terça-feira.Num comunicado divulgado, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) precisa que a inflação aumentou entre julho e agosto em 14 países, com nove países a registarem aumentos de 0,5 pontos percentuais ou mais, incluindo um novo aumento acentuado de cerca de 10 pontos percentuais na Turquia.A descida homóloga dos preços da energia observada nos últimos meses nos países da OCDE abrandou em agosto, indica a organização que adianta que a inflação da energia aumentou entre julho e agosto em 25 países da OCDE, mantendo-se negativa em 11 desses 25 países.O Canadá, a França, a Coreia e a Turquia registaram aumentos de 10 pontos percentuais ou mais, o que resultou numa inflação energética positiva nestes países.Contudo, a OCDE sublinha que a inflação da energia manteve-se negativa em termos homólogos em 22 dos 38 países da OCDE.A inflação dos produtos alimentares continuou a diminuir, mas a um ritmo mais lento do que nos meses anteriores, atingindo 8,8% em agosto, contra 9,2% em julho.Em relação à inflação subjacente, que exclui os produtos alimentares e a energia, a OCDE afirma que esta se manteve globalmente estável, situando-se em 6,8% em agosto.A inflação homóloga no G7 subiu para 4,2% em agosto, contra 3,9% em julho, o primeiro aumento desde outubro de 2022.No Canadá, em França e nos Estados Unidos, a inflação homóloga aumentou 0,5 pontos percentuais ou mais e a inflação da energia registou um aumento acentuado.Em contrapartida, a inflação global de agosto continuou a abrandar em Itália, atingindo o nível mais baixo desde janeiro de 2022 e permaneceu globalmente estável na Alemanha, no Japão e no Reino Unido.A inflação alimentar do G7 continuou a cair, com descidas em todos os países do G7, enquanto a inflação subjacente continuou a registar apenas uma descida moderada.Os produtos não alimentares e não energéticos continuaram a ser os principais contribuintes para a inflação global em todos os países do G7 em agosto.Na zona euro, a inflação homóloga medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) manteve-se globalmente estável em 5,2% em agosto de 2023, contra 5,3% em julho.A recuperação dos preços dos produtos energéticos entre julho e agosto na zona euro quase compensou a queda da inflação dos produtos alimentares e a ligeira descida da inflação subjacente.A estimativa provisória do Eurostat para setembro de 2023 aponta para uma queda da inflação homóloga na zona euro para 4,3%, o nível mais baixo desde outubro de 2021.A OCDE refere que se estima que a inflação energética e a inflação subjacente tenham diminuído em setembro e que a inflação tenha diminuído acentuadamente em setembro na Alemanha, refletindo um efeito de base e a redução das políticas de apoio em setembro de 2022.No G20, a inflação homóloga aumentou para 6,3% em agosto, contra 5,8% em julho.A inflação global aumentou na Argentina, no Brasil e na Indonésia, manteve-se estável na África do Sul e diminuiu na Índia e na Arábia Saudita.Na China, a inflação subiu para um valor ligeiramente acima de zero em agosto, depois de uma descida no mês anterior.