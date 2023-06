Inflação em Espanha abranda para 1,9% e marca um mínimo de mais de dois anos

Leia Também Choques energéticos exigem uma política monetária fora da caixa

A inflação em Espanha abrandou para 1,9% neste mês de junho, de acordo com a estimativa rápida do gabinete de estatística do país vizinho. Trata-se do valor mais baixo em 27 meses.De acordo com o INE espanhol, este recuo de 1,3 pontos percentuais do índice de preços no consumidor (IPC) face a maio decorre sobretudo do efeito base, uma vez que os preços dos produtos energéticos, alimentos e bebidas não alcoólicas foi bastante inferior a junho do ano passado.Já a inflação subjacente - que exclui os produtos mais voláteis do cabaz, como a energia e os alimentos - continua muito elevada, nos 5,9%, tendo diminuído apenas duas décimas face a maio deste ano.Tratando-se de uma estimativa, ainda não é possível desagregar os valores por categoria de produtos.O índice harmonizado dos preços no consumidor (IHPC) que permite comparações com os restantes países da União Europeia recuou ainda mais para 1,6%.A inflação em Espanha é vista como uma espécie de "antecâmara" do que poderá vir a acontecer no resto da Zona Euro - um indicador avançado da evolução dos preços no euro