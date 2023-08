Inflação na Itália abranda para 5,5% em agosto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A taxa de inflação na Itália caiu para 5,5% em agosto menos 0,4 ponto percentuais, face a idêntico mês do ano anterior, anunciou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (Istat).Em julho, a taxa de inflação (estimativa rápida) foi de 5,9%, sendo que a estimativa dos preços no consumidor no mês de agosto foi superior aos 5,3% previstos pelos economistas consultados pela agência de notícias financeira Bloomberg.Em termos mensais, os preços ao consumidor na Itália subiram 0,4% em agosto deste ano, contra o variação nulo e uma previsão de subida 0,1%, adianta.