Inflação no Reino Unido cai para 7,9 em junho

Leia Também Inflação britânica não dá tréguas e Brexit também tem culpas no cartório

Leia Também Inflação no Reino Unido com maior queda desde início da escalada dos preços mas acima do esperado

A taxa de inflação homóloga do Reino Unido desceu para 7,9% em junho, o nível mais baixo desde março de 2022, contra 8,7% em maio, informou hoje o gabinete nacional de estatísticas britânico (ONS).No sexto mês de 2023, o aumento homólogo do preço dos alimentos e bebidas não alcoólicas foi de 17,3%, contra o acréscimo de 18,3% no mês anterior.Assim, o IPC subjacente, que exclui a volatilidade dos preços da energia, dos produtos alimentares, do álcool e do tabaco, moderou-se para 6,9% em junho, menos duas décimas de ponto percentual do que em maio, quando tinha atingido o nível mais elevado desde março de 1992.Em termos mensais, os preços registaram um aumento de 0,1% no sexto mês do ano, em comparação com um aumento de 0,8% em maio.