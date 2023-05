Inflação no Reino Unido com maior queda desde início da escalada dos preços mas acima do esperado

A taxa de inflação no Reino Unido cifrou-se em 8,7% em abril, registando a maior quebra desde o início da crise no custo de vida, divulgou esta quarta-feira o departamento nacional de estatísticas britânico (ONS). Em março, a inflação britânica situava-se em 10,1%.



Ainda assim, os números hoje publicados ficam bastante acima dos 8,2% esperados pela maioria dos economistas, com os elevados preços dos alimentos a continuarem a pressionar.





A inflação no Reino Unido atingiu um pico de 11,1% em outubro do ano passado.Os 8,7% observados em abril constituem a primeira vez desde agosto em que a inflação no Reino Unido fica abaixo dos 10%.Apesar da política monetária agressiva do Banco de Inglaterra, com sucessivas subidas das taxas de juro, a inflação no país tem permanecido elevada.