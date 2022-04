Inflação nos Estados Unidos atinge em março os 8,5%

Leia Também Fed avança com redução dos ativos no balanço já em maio 1,2% no mês passado, o maior aumento desde setembro de 2005. Em fevereiro a inflação nos Estados Unidos estava nos 7,9% e os preços tinham, nesse mês, subido 0,8%.

A inflação nos Estados Unidos voltou a subir, superando em 0,1 pontos percentuais o valor estimado pelos analistas. Em março, a taxa homóloga situou-se nos 8,5%, com o crescimento mais rápido em mais de 40 anos (desde 1981).Desta forma, as atenções viram-se agora para Reserva Federal norte-americana que possivelmente se sentirá mais pressionada a aumentar de novo as taxas de juro, já em maio, e desta vez em 50 pontos base, depois de ter subido em março 25 pontos base.Os dados revelados esta terça-feira mostram que os preços no consumidor subiram