Iniciativa Liberal apela a "inconformismo de Abril para romper estagnação"

A Iniciativa Liberal defendeu hoje que "falta a Portugal o inconformismo de Abril para romper a estagnação" e usou a guerra na Ucrânia para evidenciar que "a democracia é difícil de conquistar mas fácil de perder"."Falta a Portugal o inconformismo de Abril para romper a estagnação. Abril confiou-nos esta difícil missão: a de continuar a querer saber -- da política, de Portugal, da Europa e do Mundo. A de continuar a querer saber do futuro", disse o deputado da IL Bernardo Blanco.O deputado liberal falava na sessão solene comemorativa do 48º aniversário do 25 de Abril de 1974, na Assembleia da República."Como Abril nos demonstrou e a Guerra na Ucrânia nos confirma, a democracia é difícil de conquistar, mas fácil de perder", vincou.Para o jovem liberal, o 25 de Abril foi o "dia despertador"."O 25 de Abril, um legado maior que todos nós cujo único dono é o povo português, é o dia despertador. É o espírito que nos acorda do longo sono de ontem em busvca de um melhor amanhã. Portugueses, vamos voltar a querer saber, Vamos com o inconformismo de Abril romper a estagnação", declarou.