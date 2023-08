Investimento da China baixa, mas é ainda o quinto mais elevado

O “stock” de investimento direto estrangeiro (IDE) em Portugal aumentou ligeiramente para 173,8 mil milhões de euros no segundo trimestre deste ano. A maior parte do investimento é feito por residentes europeus, mas a China tem mantido um peso considerável no “ranking”, embora o total investido tenha abrandado entre abril e junho. Ainda assim, a China investiu sozinha 6,8% do total de IDE e mantém-se como quinto país que mais investe em

...