Irão avisa Washington e Riade que qualquer ataque resultará numa guerra

As tensões entre o Irão e a Arábia Saudita, apoiada pelos Estados Unidos, estão em crescendo. Depois de acusados formalmente de serem responsáveis pelos ataques à petrolífera do Estado saudita, os iranianos dizem-se prontos a retaliar caso as restantes nações avancem com represálias.