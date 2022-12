ISEG vê economia a crescer "entre 2,6% e 3%" no quarto trimestre deste ano

Os economistas do ISEG estimam que a economia portuguesa cresça "entre 2,6% e 3%" no quarto e último trimestre deste ano, face a igual período homólogo. Mas, na variação em cadeia, o PIB português poderá registar "um crescimento nulo" nos últimos três meses do ano, numa altura em que o efeito base do ano passado é menor."Com a informação atualmente disponível e a incerteza inerente, considera-se como mais provável que no quarto trimestre de 2022 a variação do PIB em relação ao trimestre anterior deverá situar-se entre -0,3% e 0,1% e crescer entre 2,6% e 3,0% em relação ao trimestre homólogo", lê-se na Síntese de Conjuntura do ISEG, divulgada esta sexta-feira.O ISEG indica que a descida do indicador de tendência da atividade global "aponta para a esperada desaceleração do crescimento homólogo da atividade económica devido à diminuição dos efeitos de base originada pela progressiva recuperação da atividade ao longo de 2021 e 2022".Ainda assim, mesmo desacelerando esse indicador, o ISEG admite que o crescimento homólogo do PIB "ainda poderá ficar próximo de 3%" no quarto trimestre. Realça, no entanto, que "não é evidente o que se irá passar em termos de variação em cadeia, em particular se a inflação irá inverter a evolução do consumo privado em volume".No que toca ao consumo privado, os economistas do ISEG consideram "provável que possa crescer no segmento dos bens duradouros", mas dizem que é ainda incerta a forma como se irá comportar nos restantes segmentos, apesar das medidas adotadas pelo Governo para proteger o poder de compra face à inflação crescente. É também "incerta" a evolução da procura externa líquida em cadeia.Na síntese de conjuntura económica, referem ainda que, com base nos indicadores económicos existentes, é "provável" que o investimento possa "voltar a decrescer em cadeia", tendo em conta o peso da construção no indicador, a" sua fraca dinâmica anterior e as condições climatéricas pouco favoráveis" que estão a marcar este quarto trimestre.Em relação à totalidade do ano, preveem que, apesar de poder haver um crescimento nulo no último trimestre, o PIB português deverá crescer "6,6% ou 6,7%" em 2022."Dadas as mais recentes estimativas do INE para os valores do PIB em volume, um crescimento nulo em cadeia no quarto trimestre poderá garantir um crescimento anual de 6,7%, enquanto um ligeiro decréscimo em cadeia conduziria a um crescimento de 6,6%. Assim, 6,6% ou 6,7% são os valores mais prováveis para o crescimento anual final em 2022", explicam os economistas do ISEG.A previsão está em ligeiramente acima da avançada pelo Governo que, na proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), estima um crescimento do PIB de 6,5% em 2022. Está, porém, abaixo das projeções do Banco de Portugal, conhecidas esta sexta-feira, que apontam para um crescimento de 6,8% este ano