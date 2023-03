IVA 0% permite poupar 9 euros no cabaz

Leia Também Supermercados obrigados a publicitar preços que descem

Leia Também Retalho vai ter 15 dias para baixar preços de bens essenciais. Medida custa 600 milhões

O IVA zero em 44 produtos de um cabaz de produtos alimentares que o Governo considerou essenciais vai permitir uma poupança de nove euros, se se assumir apenas a retirada do imposto.Os cálculos foram feitos pelo DN/Dinheiro Vivo e publicados nesta terça-feira, 28 de março, depois de o primeiro-ministro ter anunciado o acordo com a produção e a distribuição para a descida do preço dos alimentos.O levantamento dos preços foi feito na segunda-feira de forma aleatória, explica o jornal, em três das principais cadeias de distirbuição online (Continente, Pingo Doce e Auchan), tendo sido consideradas as ofertas mais baratas.Todos os 44 produtos do cabaz definido pelo Governo têm, de momento, o IVA a 6%, pelo que o DN/Dinheiro Vivo assumiu apenas a retirada desse imposto.