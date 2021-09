IVAucher vai dar 82 milhões, menos de metade do previsto

O Governo poupa mais de 100 milhões face ao valor inicialmente previsto para o programa no Orçamento do Estado e as Finanças dizem que ainda não têm destino para essa verba. O IVAucher, acredita o Executivo, deverá “injetar 160 milhões na economia” até final do ano.

