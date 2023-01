Jair Bolsonaro internado em hospital nos Estados Unidos

Congresso do Brasil,

o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal

Jair Bolsonaro demarcou-se das invasões de edifícios públicos em Brasília e repudiou as acusações de ter estimulado os ataques.

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está internado num hospital em Orlando, nos Estados Unidos, noticia o Globo.Bolsonaro deu entrada no hospital AdventHealth Celebration com fortes dores abdominais, de acordo com o meio de comunicação brasileiro. Desde que foi esfaqueado, em 2018, o ex-presidente brasileiro já foi hospitalizado algumas vezes devido a desconforto abdominal.O internamento ocorre um dia após apoiantes radicais de Bolsonaro terem invadido o