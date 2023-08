JMJ: Papa disse a jovens que "uma vida sem crises é uma vida assética"

Leia Também Papa preocupado com dificuldades de habitação e custo de vida dos jovens

O Papa Francisco disse esta quinta-feira a jovens do programa 'Scholas Occurrentes', que fundou na Argentina, que uma vida sem crises é assética e sem sabor, e que só juntos estas crises se ultrapassam."Uma vida sem crises é uma vida assética (...), é como água destilada. Água destilada é uma água sem crises. Não tem sabor a nada, não serve para nada, a não ser para guardar no roupeiro e fechar a porta", afirmou Francisco, em Cascais, distrito de Lisboa, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).Ouvindo testemunhos de jovens, incluindo de um muçulmano da Guiné-Bissau, Francisco frisou que "há que assumir as crises e resolvê-las", o que se faz "raramente a sós". "Isso também é importante", salientou, para frisar importância de "caminhar juntos para enfrentar crises".Questionado sobre o caos, considerou que o papel das pessoas é "fazer do caos o cosmos", sendo que aqui é importante o trabalho das pessoas que estes jovens acompanham.Segundo Francisco, uma vida sem caos "é fracassada". "Uma vida que nunca sentiu o caos é uma vida destilada, toda perfeita, e as vidas destiladas não dão vida", adiantou.De uma jovem recebeu depois um pincel usado para pintar um mural de 3,5 quilómetros, pintado por 3.000 pessoas, erguido ao longo do percurso que o Papa hoje percorreu. Sobre a pintura, declarou: "É uma Capela Sistina pintada por vocês".Outra jovem desafiou Francisco a dar a última pincelada do mural, com "um pincel muito especial, capaz de iniciar ao mesmo tempo uma nova obra virtual que consiga reunir as diferentes comunidades das escolas de todo o mundo". Francisco recebeu o "pincel virtual" que é uma "arma da paz" e fez uns círculos no mural.No final, Francisco ofereceu um quadro, o ícone do Bom Samaritano, e pediu que rezassem por ele, como habitualmente faz. A quem não reza, porque "não podem ou porque nao sentem", o chefe da Igreja Católica pediu que mandassem boas energias.O programa 'Scholas Occurrentes' está presente em 190 países e integra mais de 400 mil centros educativos, chegando a mais de um milhão de crianças e jovens, segundo informação da Câmara de Cascais.A iniciativa começou em 2001, em Buenos Aires, pelo então arcebispo da capital argentina, Jorge Bergoglio, atual Papa. A sua sede em Cascais, localizada na antiga escola Conde Ferreira, no Centro Histórico, foi inaugurada em 21 de março de 2019.