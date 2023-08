Papa preocupado com dificuldades de habitação e custo de vida dos jovens

O Papa Francisco manifestou esta quarta-feira, em Lisboa, preocupação com as dificuldades que os jovens enfrentam, do custo de vida à habitação.





"A falta de trabalho, os ritmos frenéticos em que se vêem imersos, o aumento do custo de vida, a dificuldade em encontrar casa e, ainda mais preocupante, o medo de constituir família e trazer filhos ao mundo", referiu.





As palavras de Francisco não se destinavam apenas a Portugal, mas à Europa e ao Ocidente, geografia a braços com várias tragédias. "Para onde navegais, Europa e Ocidente, com o descarte dos idosos, os muros de arame farpado, as mortandades no mar e os berços vazios? Para onde ides se, perante o tormento de viver, vos limitais a oferecer remédios rápidos e errados como o fácil acesso à morte, solução cómoda que parece doce, mas na realidade é mais amarga que as águas do mar", disse.





Na Jornada Mundial da Juventude, o líder da Igreja católica disse esperar que Lisboa seja uma inspiração para "enfrentar em conjunto as grandes questões" que se colocam à Europa e ao mundo.Francisco deixou esta mensagem no Livro de Honra da Presidência da República, antes de um encontro a dois com o chefe de Estado português, no Palácio de Belém."Peregrino da esperança em Portugal, rezo e faço votos para que este país de coração jovem continue a fazer-se ao largo rumo a horizontes de fraternidade", indicou.O Papa chegou ao Palácio Nacional de Belém às 11:00 numa viatura ligeira branca, sentado no banco da frente, ao lado do condutor, e de vidro aberto, tendo cumprimentado pessoas que esperavam nos passeios para o ver passar.Após uma cerimónia de boas-vindas no exterior, subiu na mesma viatura a rampa de acesso ao Palácio Nacional de Belém, para uma visita de cortesia ao Presidente da República, tendo sido recebido por uma guarda de honra do esquadrão presidencial da GNR, antes de entrar no edifício.Francisco saiu da viatura e sentou-se numa cadeira de rodas, na qual subiu pelo elevador até à Sala das Bicas.Aí, o Presidente da República e o Papa Francisco tiraram a fotografia oficial, ladeados por dois conjuntos de bandeiras de Portugal e do Vaticano.Após este momento, o líder da Igreja Católica assinou o livro de honra e os dois seguiram para a varanda do palácio onde cumprimentaram alguns funcionários da Presidência e seus familiares.Os dois chefes de Estado encaminharam-se depois para a Sala dos Embaixadores, para um encontro privado entre os dois.Nesse encontro privado, que durou cerca de meia hora, o Papa Francisco e o Presidente da República trocaram presentes.De acordo com fonte oficial da Presidência da República, o Papa ofereceu a Marcelo Rebelo de Sousa, como presente oficial, uma medalha comemorativa da Jornada Mundial da Juventude e, a título pessoal, um medalhão de ouro do pontificado.Segundo a informação divulgada pela Santa Sé, a medalha da JMJ tem ao centro, "entalhada na esfera armilar", a Catedral Patriarcal de Santa Maria Maior (Sé de Lisboa), e principal local de culto católico da capital."Ao seu redor, em sentido circular, desenvolve-se a expressão latina 'DIES MVNDIALIS IVVENTVTIS LISBONAE MMXXIII' e, acima, entre as duas torres, destaca-se o logótipo da JMJ".Já em círculo, "em direção, ao lado externo, as efígies dos 13 padroeiros" da JMJ, todos santos ou beatos, que dedicaram as suas vidas ao serviço dos jovens".Já o Presidente da República ofereceu ao Papa, como prenda oficial, um presépio de barro de Estremoz, artesanato classificado pela UNESCO como património cultural imaterial da humanidade e, a título pessoal, um registo de São Francisco de Assis, uma peça do século XIX.O Papa Francisco saiu do Palácio de Belém às 12:00, rumo ao Centro Cultural de Belém, para um encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático, onde vai discursar pela primeira vez desde que chegou a Lisboa, quarta-feira de manhã.Nem o Papa, nem o Presidente da República prestaram declarações aos jornalistas.Esta é a sexta ocasião em que o Presidente da República se encontrou com o Papa Francisco.A primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa e o Papa Francisco estiveram foi em março de 2016, após a posse como Presidente da República, naquela que foi a sua primeira deslocação oficial ao estrangeiro.O segundo momento em que Marcelo Rebelo de Sousa se encontrou com o Papa ocorreu em maio de 2017, durante uma visita de 24 horas de Francisco a Fátima, no âmbito do centenário dos acontecimentos na Cova da Iria e para canonizar os beatos Francisco e Jacinta Marto.Já em janeiro de 2019, o Presidente português conversou com Francisco na missa que o Papa presidiu na Cidade do Panamá, no âmbito da JMJ, e na qual Marcelo Rebelo de Sousa participou, concretizando-se o terceiro momento em que os dois chefes de Estado estiveram.E, em março de 2021, após ser eleito para um segundo mandato presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa voltou ao Vaticano para uma audiência privada com o Papa Francisco.Em janeiro, o chefe de Estado português teve um encontro com Francisco, antes do funeral de Bento XVI, na Cidade do Vaticano.Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ, que decorre até domingo.