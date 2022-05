José Adelino Maltez: "A revolução [de Abril] foi um desrespeito total ao programa do MFA"

seres completamente alheados de participação cívica" se convertiam rapidamente "em militante de qualquer coisa".





m país que não tinha quase opções políticas de repente passou a ser furioso militante de Mário Soares, Sá Carneiro e Freitas do Amaral", recorda o também professor universitário jubilado, frisando que "os partidos que vão triunfar [no pós-revolução], por acaso, ou estavam no governo provisório ou estavam no conselho de Estado".



Os partidos políticos "eram todos postos de cima para baixo e a partir do governo foram consquistando a sociedade civil", descreve.



No entender do docente universitário, "a esquerda tem aproveitado muito da deseducação da direita" nesta matéria e "tem de se rever este rumo e chamar os bois pelos nomes".







O que são as Conversas Visíveis?



e eu disser às criancinhas que o Estado Social foi um liberal que o propôs - , o senhor Bereridge -, fica tudo a olhar para mim, porque nós estabelecemos uma narrativa a dizer que o Estado Social foi estabelecido por Estaline, Trotsky e Lenine. Nada. O Estado Social é uma criação dos modelos de uma sociedade de democracia pluralista até com uma síntese feita por um liberal. Dizer isto em Portugal é uma heresia porque há uma deseducação total da sociedade", sublinha.

José Adelino Maltez vai mais longe na forma como os portugueses, em particular a esquerda, foram criando "uma narrativa" sobre a revolução.

