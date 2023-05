"Sucesso".É esta a palavra que João Soares escolhe para descrever o legado da Expo 98, a Exposição Internacional de Lisboa de 1998."A Expo 98 foi, ao contrário que muitos pensaram, um imenso sucesso. E todas as grandes apostas que fizeram em termos de cidade foram bem sucedidas e estão aí. Podem ser testadas. Não é conversa fiada nem aquilo a que vocês chamam às vezes conversa de políticos", afirma, sem papas na língua, no podcast "A Soma dos Dias" O antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa ("sou político e tenho orgulho em ser político) não tem dúvidas em afirmar que uma das melhores heranças que Expo 98 deixou à capital foi o espaço que foi revitalizado para a servir e que hoje está plenamente integrado na cidade:"É claro que sim, [que o Parque das Nações é esse legado]", aponta, recordando a terra de ninguém que a zona era. "Até aos anos 40 as ligações principais faziam-se até com hidroaviões e lembro-me de ir com o meu avô paterno ver várias zonas da cidade. Lembro-me de ver os hidroaviões, ainda não completamente enferrujados, nos cais ali da zona. E lembro-me do que aquilo foi depois, um pardieiro onde se deitavam sucatas, onde estavam as piores unidades industriais".E recorda-se também de despojos que acabaram por ter uma segunda vida no grande ecrã: a zona à qual o país agora chama Parque das Nações era "onde estavam depósitos de material militar transformados em sucata. Parte deles foram vendidos depois para Hollywood porque havia necessidade de comprar tanques velhos como eram aqueles que tinham sido usados pelo exército português até aos anos sessenta".Escute a entrevista completa no segundo episódio d’"A Soma dos Dias".