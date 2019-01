Jornadas Mundiais da Juventude regressam à Europa com a escolha de Lisboa

As Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) vão regressar à Europa em 2022, com a escolha da capital portuguesa para acolher o maior evento da Igreja Católica, depois de em 2016 se terem realizado em Cracóvia, na Polónia.

As JMJ são um encontro de jovens de todo o mundo com o papa, num ambiente festivo, religioso e cultural, que mostra o dinamismo da Igreja Católica, informa o 'site' das JMJ da Cidade do Panamá.