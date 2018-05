António Paixão demite-se do comando operacional da Protecção Civil

Segundo um comunicado do Ministério da Administração Interna, o coronel António Francisco Carvalho da Paixão "pediu a exoneração do cargo por motivos pessoais".

O coronel António Francisco Carvalho da Paixão demitiu-se do comando operacional da Protecção Civil, tendo pedido a exoneração do cargo "por motivos pessoais", segundo um comunicado do Ministério da Administração Interna.

O coronel José Manuel Duarte da Costa foi já designado pelo secretário de Estado da Protecção Civil para exercer as funções de comandante operacional da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), substituindo assim António Paixão.

"O secretário de Estado da Protecção Civil, José Artur Neves [na foto], designou o coronel tirocinado José Manuel Duarte da Costa para exercer as funções de Comandante Operacional Nacional do Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Protecção Civil, sob proposta do presidente da Autoridade Nacional de Protecção Civil, Tenente-General Carlos Mourato Nunes", refere o documento.

José Manuel Duarte da Costa, Chefe do Estado Maior do Comando das Forças Terrestres, é responsável pelas áreas de planeamento e execução da actividade operacional da componente terrestre das Forças Armadas.

Neste âmbito, salienta o comunicado, "é responsável pela implementação de soluções organizacionais respeitantes ao emprego dos recursos humanos, materiais e financeiros em missões militares, sejam elas ligadas à capacidade de combate ou à capacidade de continuadamente executar missões de apoio militar de emergência e de apoio ao desenvolvimento e bem-estar das populações, no suporte e aconselhamento do processo de decisão dos chefes militares". Neste aspecto salienta-se o planeamento das acções de emprego dos meios e capacidades do Exército no combate aos incêndios em apoio à ANPC.