Juncker: Bruxelas deu margem para crescer e Portugal escolheu “caminho credível”

O presidente da Comissão Europeia aproveitou a presença no Fórum do BCE, em Sintra, para sublinhar o papel que as políticas europeias tiveram na recuperação de Portugal e no atual crescimento do país, dando, contudo, crédito também aos governantes portugueses pelas opções tomadas.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, atribui o crescimento "robusto" que vê em Portugal à abordagem de Bruxelas na altura da crise mas também às opções dos governantes portugueses, que "escolheram um caminho credível e colaborativo".

"Pensem em Espanha e Portugal há três anos. Tivéssemos nós sido rígidos na nossa abordagem às regras orçamentais e aplicado sanções financeiras prematuramente, e estes países não teriam um crescimento tão robusto e nem seriam capazes de corrigir as suas finanças públicas", disse Juncker, para logo de seguida acrescentar: "Também deve ser dado crédito aos governos destes países, que escolheram um caminho credível e colaborativo para benefício dos seus cidadãos".