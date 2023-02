"King" James bate recorde de pontos e de riqueza na NBA

LeBron James,

ll-Star game da liga norte-americana de basquetebol (NBA), quatro vezes campeão da NBA e por duas vezes medalha de ouro nos jogos olímpicos, quebrou esta quarta-feira mais um recorde dentro de campo. E, graças ao seu estatuto, tem vindo a acumular riqueza."King" James marcou 38 pontos na derrota por 133 a 130 dos LA Lakers contra os Oklahoma City Thunder, ultrapassando Kareem Abdul-Jabbar, (que também vestiu a camisola dos Lakers) como o jogador com mais pontos na NBA. O recorde de 37.387 pontos foi de Abudl-Jabbar, considerado por muitos como o melhor jogador de sempre, por 40 anos.

"Estar na presença de uma lenda tão grande como o Kareem significa tanto para mim", disse LeBron James durante uma pausa no jogo para comemorar a conquista. "Nunca num milhão de anos sonharia isto como ainda melhor do que esta noite, por isso, obrigado a todos", completou James, que se estreou na NBA em 2003 ao serviço dos Sacramento Kings.Mas a excelência de King James dentro do campo também passa para fora das quatro linhas. Além de ser o jogador mais rico da NBA, foi também o primeiro multimilionário ainda ativo na liga de basquetebol norte-americana.De acordo com a Forbes, a expectativa é que o jogador dos Lakers ganhe 124,5 milhões de dólares (sem impostos e pagamentos a agentes) na temporada de 2022/2023. A contribuir para o montante estão acordos que valem 80 milhões de dólares, com marcas como a Nike, AT&T e Beats.No total, estima-se que os ganhos da sua carreira, antes de impostos, ascendam a 1,3 mil milhões de dólares em 2023.James é igualmente um empresário de sucesso. Entre os seus investimentos contam-se um retorno de 15 milhões de dólares, depois de quatro anos como investidor da Blaze Pizza; cofundador da empresa de nutrição Ladder, juntamente com Arnold Schwarzenegger; investidor na marca de bicicletas Canyon e na de leite sustentável, Neutral Foods.Pelo caminho, em 2020, cofundou uma empresa de produção e desenvolvimento de conteúdos, que foi valorizada em 725 milhões de dólares em 2021 e que ajudou a produzir o filme Space Jam e o documentário da HBO, com dois episódios, "What’s My Name: Muhammad Ali".Mas este não é o fim, o "Rei" da NBA já mostrou vontade de deter uma equipa da liga rainha do basquetebol mundial, o que seguiria os passos de Michael Jordan que comprou os Charlotte Hornets.Para já, LeBron está a contar os minutos até que o seu primeiro filho, Bronny, entre para a NBA, uma vez que um dos sonhos é jogar com o filho na liga. Bronny James é elegível para um "draft" em 2024 e James (pai) assinou uma extensão de contrato de dois anos com os Lakers, no valor de 97,1 milhões de dólares.