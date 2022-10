Kwasi Kwarteng já não é ministro das Finanças do Reino Unido

The Times esta manhã e foi agora confirmada. A saída do ministro acontece horas antes de uma conferência com a primeira-ministra, Liz Truss, em que se espera que anuncie o cancelamento de partes do seu controverso mini-orçamento.

Kwarteng é o segundo ministro das Finanças com o mandato mais curto na história do Reino Unido, depois de Iain Macleod, que morreu de ataque cardíaco 30 dias depois de assumir funções, em 1970.