Jeremy Hunt é o novo ministro das Finanças do Reino Unido

Jeremy Hunt foi confirmado como novo ministro britânico das Finanças por Downing Street. O anúncio surge pouco após a saída de Kwasi Kwarteng do cargo.Kwarteng liderou a pasta das Finanças apenas durante 38 dias, sendo o segundo mandato mais curto de sempre de um ministro com esta tutela no Reino Unido.A saída de Kwasi Kwarteng foi precipitada pela marcha-atrás de Liz Truss no aumento da subida da taxa de imposto sobre as empresas, que gerou forte contestação. Adicionalmente, o plano delineado por Truss com Kwarteng foi mal recebido pelo mercado, uma vez que implicaria maior endividamento do Reino Unido, com a libra esterlina a cair e as "yields" da dívida britânica a dispararem.Kwarteng publicou no Twitter uma carta a Truss, na qual diz que a apoiará mas defende que a líder do governo britânico deverá manter a estratégia delineada.Entretanto, Truss enviou uma carta a Kwarteng, divulgada pela BBC, em que agradece ao ex-ministro o seu empenho e amizade.No entanto, enquanto Kwarteng indicou que lhe foi pedido que saísse do governo, Truss refere que a decisão foi do ex-ministro.