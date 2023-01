No livro com quase 300 páginas, António José Vilela revela histórias secretas do caso Banif através de documentos inéditos, escutas telefónicas e emails confidenciais, muitos deles dispersos em dezenas de inquéritos-crime.O jornalista viaja ao longo de 15 anos, revelando os acordos de cavalheiros, o tráfico de influências, os "offshores" do dinheiro clandestino, as toupeiras na Polícia Judiciária e no Ministério Público, o mistério das escutas de Armando Vara e José Sócrates, o plano para dominar o primeiro banco português e os bastidores das investigações judiciais portuguesas à elite política e económica angolana.