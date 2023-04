João Soares: “José Sócrates deve ser convidado para os 50 anos do PS”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Filho do principal fundador do PS, ex-deputado, antigo presidente da Câmara de Lisboa e ex-ministro da Cultura de António Costa, João Soares defende, em entrevista ao DN/TSF, que todos os ex-líderes do partido devem ser convidados para a festa dos 50 anos, inclusivamente José Sócrates.

"Acho que todas as pessoas que ocuparam lugares de liderança no PS devem ser convidados. Estou a dizer-lhe a si uma coisa que lhe disse a ele, e ele mantém comigo muito boas relações pessoais, várias vezes tenho estado com ele na Ericeira", afirma João Soares, ainda que considere que o antigo primeiro-ministro fez "uma grande asneira" quando decidiu abandonar o partido.

"Ele fez uma asneira e lembro-me que uma vez estava a jantar com o Renato Sampaio, de quem também sou muito amigo, e disse-lhe ‘olha que fizeste uma grande asneira, porque um tipo que foi líder de um partido, não se demite do partido’", conta Soares.

Ainda que esteja acusado de vários crimes e a aguardar julgamento, Sócrates deve ser convidado, defende o ex-deputado do PS. "Como, aliás, o António José Seguro também não pode ser esquecido, e o Vítor Constâncio. No plano pessoal, não tenho nada contra o Vítor Constâncio, acho só que ele foi um imenso erro de ‘casting’, mas isso não tem importância", considera, ainda na entrevista ao DN/TSF.

Mas José Sócrates não deverá ser convidado para a festa dos 50 anos do PS, que decorrerá a 19 de abril.

O presidente do partido já disse que o PS convida "os ex-secretários-gerais que são membros do partido", descartando Sócrates, pois "desligou-se por livre vontade e não nos compete agora confrontá-lo com a sua opção", justificou Carlos César, na conferência de imprensa em que foi apresentado o programa das comemorações.

José Sócrates entregou o cartão de militante em 2018, por considerar que a sua militância criava um "embaraço mútuo".