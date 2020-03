Lay-off, prazos fiscais alargados e fundos comunitários. As 14 medidas anunciadas pelo Governo

O Governo apresentou esta segunda-feira um conjunto de 14 medidas para ajudar as empresas que enfrentem problemas na sequência do novo coronavírus. Veja aqui a lista, tal como apresentada pelo Executivo aos parceiros sociais.

Nesta lista estão as medidas anunciadas pelo Governo em concertação social, tal como foram formuladas no documento do Executivo. Aos jornalistas, os ministros do Trabalho e da Economia explicaram que as que precisam de aprovação deverão ser discutidas no próximo Conselho de Ministros, na quinta-feira.