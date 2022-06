Lisboa renova subsídio de renda para dificuldades temporárias

A autarquia aprovou 200 mil euros para subsídios que podem ir até um terço do valor da renda e abriu as candidaturas para um programa de renda acessível para famílias com rendimentos mais baixos. São alternativas possíveis para as 800 ocupações ilegais de casas da câmara, avança a vereadora da Habitação.

