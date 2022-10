Liz Truss faz marcha-atrás e anuncia aumento de imposto para empresas

A primeira-ministra britânica informou que vai subir o imposto para as empresas de 19% para 25%, algo que tinha sido anunciado pelo anterior governo mas que Liz Truss tinha previamente cancelado."É claro que partes do nosso mini-orçamento foram mais longe e mais depressa do que o mercado esperava, por isso a forma como vamos cumprir a nossa missão tem de mudar", disse, em conferência de imprensa em Downing Street.

Tal como foi avançado pela imprensa e depois por Downing Street, Truss confirmou a saída do ministro Kwasi Kwarteng, afirmando que lamenta muito perdê-lo. "É um grande amigo e partilha a minha visão de colocar este país no caminho do crescimento", disse.



Kwarteng vai ser substituído por Jeremy Hunt, que Truss disse ser "alguém que partilha o meu desejo por uma economia de elevado crecimento e baixos impostos".



Questionada sobre se tem condições para permanecer como líder do governo, Truss afirmou estar "absolutamente determinada" a cumprir o que prometeu ao tomar posse". "Foi por isso que tive de tomar as difíceis decisões que tomei hoje. A missão permanece a mesma. Tempos de elevar os níveis de crescimento do nosso país", disse.