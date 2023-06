Lucros das principais empresas industriais na China caem 18,8%

Os lucros das principais empresas industriais chinesas registaram uma contração anual de 18,8% nos primeiros cinco meses do ano, informou esta quarta-feira o Gabinete Nacional de Estatísticas do país.Os lucros das empresas inquiridas ascenderam a 2,67 biliões de yuan (337,3 mil milhões de euros) entre janeiro e maio.O indicador registou um desempenho ainda mais negativo nos primeiros quatro meses do ano, durante os quais apresentou um declínio anual de 20,6%.Os lucros das empresas industriais chinesas caíram 12,6% em maio, em termos anuais, o que representa 5,6 pontos percentuais a menos do que no mês anterior, indicou o representante do gabinete de estatística, Sun Xiao.Sun Xiao sublinhou a recuperação relativa do setor da indústria transformadora, embora tenha advertido que os lucros das empresas industriais ainda enfrentam a pressão de uma procura "insuficiente" a nível interno e de um ambiente internacional "cada vez mais complexo e grave".Na elaboração desta estatística, o gabinete apenas tem em conta as empresas industriais com um volume de negócios anual superior a 20 milhões de yuan (2,5 milhões de euros).