Luta contra fogos custou 0,3% da despesa de Portugal em 2020, abaixo da média europeia

Portugal gastou 0,3% do total da despesa pública em 2020 no combate a incêndios, um valor que fica abaixo da média da União Europeia (UE), segundo dados divulgados pelo Eurostat.De acordo com uma nota sobre a despesa pública dos Estados-membros da UE no combate aos incêndios divulgada nesta terça-feira, 9 de agosto, o Eurostat indica que Portugal, tal como a Bélgica, Malta, Áustria e Eslovénia, gastou 0,3% da sua despesa pública total nesta área.Só a Dinamarca (0,1%) e a Islândia (0,2%) dedicaram uma menor percentagem da sua despesa pública total ao combate aos fogos. Outros países, como Espanha e Itália, dedicaram 0,4% da despesa total aos incêndios.A despesa portuguesa com incêndios fica abaixo da média da UE. Segundo o Eurostat, os 27 Estados-membros alocaram, em média, 0,5% da sua despesa pública ao combate aos fogos. Acima deste valor estão países como a Grécia e a Alemanha (0,6%) e a Roménia foi o país que mais gastou com fogos em 2020 (0,8% da sua despesa pública total).Em 2020, a despesa pública no combate e proteção contra incêndios rondou os 32,9 mil milhões de euros, um aumento de 6,4% face a 2019, quando a despesa rondou os 30,9 mil milhões. No geral, na UE, a despesa pública nesta área tem-se mantido estável desde 2001, entre os 0,4% e os 0,5% do total.